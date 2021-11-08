Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 ноября 2021 года: QR-коды потребуют в кафе и ресторанах, ковидом заболели 400 человек за сутки

QR-коды нужно будет предъявлять на входе в заведения общепита. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 9 ноября 2021 года не радуют: ковид поражает всё больше населения. 8 ноября число заболевших за день достигло отметки в 400 человек. Ежедневно умирают по 11-15 человек.

Неутешительная статистика: заболеваемость достигла нового пика. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ПРОДЛЕНИЯ НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ НЕ БУДЕТ

Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочую неделю — с 8 ноября все выходят на работу. К слову, за время выходных заражений не стало меньше: за неделю ковидом заразились 2595 человек, и праздничный день 4 ноября лидирует по числу заболевших.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Роспотребнадзор Новосибирской области предложил ужесточить в регионе ограничения из-за ковида. В том числе — ввести QR-коды при посещении заведений общепита — кафе и ресторанов. Также обяжут прививаться работников службы доставки товаров и сотрудников деятельности по предоставлению мест временного проживания.

МЭРА НОВОСИБИРСКА ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Мэра Новосибирска Анатолия Локтя выписали из больницы после коронавируса. Напомним, что глава Новосибирска попал в больницу 2 недели назад. Вечером 6 ноября мэр вернулся домой, а 7 ноября уже принимал участие в городских мероприятиях.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 400 человека

Количество пациентов в реанимации: 341 человек

Масочный режим: продлен до конца ноября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: не работают с 23:00 до 6:00, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 50 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 50 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

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