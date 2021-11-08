Новосибирский Роспотребнадзор предложил ввести новые ограничения из-за коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Новосибирской области предложил ужесточить в регионе ограничения из-за ковида. В том числе — ввести QR-коды при посещении заведений общепита — кафе и ресторанов. Кроме того, в ведомстве предложили расширить перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал руководитель Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве.

— Мы подготовили очередные предложения в связи с тем, что напряженная ситуация. Мы предлагаем расширение перечня организаций, допуск в которые возможен при подтверждении прохождения вакцинации, перенесения заболевания не менее 6 месяцев назад или при предъявлении актуального ПЦР-теста. В том числе — это рестораны, кафе. Кроме того, предлагаем в список добавить организации, которые проводят массовые мероприятия. Например, экспоцентр тоже включить в список прохождения по QR-кодам. Кроме того, готовим предложения по расширению контингента высокого риска, который подлежит обязательной иммунизации. Это — служба доставки товаров, а также обязательно прививать сотрудников деятельности по предоставлению мест временного проживания, — сказал Александр Щербатов на оперативном совещании.

Ранее сообщалось, губернатор Андрей Травников решил не продлевать в Новосибирской области нерабочую неделю.

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