Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 6:48

Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни

Заявление об этом сделал губернатор Андрей Травников
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни.

Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В понедельник, 8 ноября, стало известно, что нерабочие дни в Новосибирской области продлять не будут. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— С 8 ноября начинается полноценная рабочая неделя. Работаем в рамках традиционного регламента, — сказал глава области.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Новосибирской области длились нерабочие дни. Их ввели из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Сибирякам настоятельно рекомендовали оставаться дома, избегая мест с массовым скоплением людей.

Известно также, что школьники Новосибирской области в понедельник, 8 ноября, вышли на очное обучение — каникулы им не продлили.

Ранее КП-Новосибирск писала, за нерабочую неделю коронавирус выявили у 2595 жителей Новосибирской области.

Напомним, несколько российских регионов решили продлить нерабочие дни и после 8 ноября. В их числе — Томская, Челябинская и Курская области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber