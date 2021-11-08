Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В понедельник, 8 ноября, стало известно, что нерабочие дни в Новосибирской области продлять не будут. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— С 8 ноября начинается полноценная рабочая неделя. Работаем в рамках традиционного регламента, — сказал глава области.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Новосибирской области длились нерабочие дни. Их ввели из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Сибирякам настоятельно рекомендовали оставаться дома, избегая мест с массовым скоплением людей.

Известно также, что школьники Новосибирской области в понедельник, 8 ноября, вышли на очное обучение — каникулы им не продлили.

Ранее КП-Новосибирск писала, за нерабочую неделю коронавирус выявили у 2595 жителей Новосибирской области.

Напомним, несколько российских регионов решили продлить нерабочие дни и после 8 ноября. В их числе — Томская, Челябинская и Курская области.

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