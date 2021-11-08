В Новосибирской области за нерабочую неделю 2595 человек заболели коронавирусом

Такая статистика была зафиксирована в нерабочую неделю
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области за нерабочую неделю коронавирусной инфекцией заразились 2595 человек. Заражения зафиксировали с 1 по 7 ноября. Самое большое число больных выявили 4 ноября. Тогда ковид подтвердился у 392 человек. Информацию об этом КП-Новосибирск предоставили в областном оперштабе.
Известно также, за нерабочую неделю от Covid-19 умерли 94 сибиряка. 15 человек скончались 1 и 6 ноября.
Напомним, по данным на воскресенье, 7 ноября, ковид подтвердился еще у 385 жителей Новосибирской области.
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