В Новосибирской области за сутки выявили 400 заболевших Covid-19

Ранее антирекорд составлял 392 заражений за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за сутки зарегистрировали 400 случаев заражения Covid-19. Об этом в ходе оперативного совещания в понедельник, 8 ноября, заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— По ковидной инфекции зарегистрировано 73962 случаев заражения за все время наблюдения, за последние сутки 400 заражений, — заявил он.

До этого антирекорд составлял 392 человека. Также в больницы за сутки госпитализировали 135 человек.

Ранее сообщалось, Роспотребнадзор Новосибирской области предложил ужесточить в регионе ограничения по ковиду. В том числе — ввести QR-коды при посещении кафе и ресторанов. Кроме того, в ведомстве предложили расширить список лиц, подлежащих обязательной вакцинации.

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