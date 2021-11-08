Последние новости Новосибирска на 8 ноября 2021 года: новосибирец ищет родную сестру, Анатолия Локтя выписали из больницы

Главные новости в нашем материале. Фото: личный архив героя/https://www.instagram.com/a_lokot/

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

НОВОСИБИРЕЦ ИЩЕТ СЕСТРУ, КОТОРУЮ НЕ ВИДЕЛ 13 ЛЕТ

Виктор Южаков ищет родную сестру: ее удочерили, когда Виктора вместе со старшим братом отдали в детский дом. По предварительным данным, новой мамой для девочки стала сотрудница ПДН.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАН ПРЕСТУПНИК, СБЕЖАВШИЙ ИЗ ПСИХБОЛЬНИЦЫ

Под Новосибирском правоохранители задержали преступника, сбежавшего из психбольницы. Мужчину не могли поймать три дня, но потом удалось выйти на его след: скоро его отвезут обратно в больницу.

МЭРА НОВОСИБИРСКА ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Мэра Новосибирска Анатолия Локтя выписали из больницы после коронавируса. Напомним, что глава Новосибирска попал в больницу 2 недели назад. Вечером 6 ноября мэр вернулся домой, а 7 ноября уже принимал участие в городских мероприятиях.

СКОНЧАЛСЯ ВИКТОР ЗАХАРЕНКО

В Новосибирске умер Виктор Захаренко — директор «Сибирских гастролей». Об этом стало известно рано утром 7 ноября. Как сообщают родственники Виктора, он умер от коронавируса. Дата прощания пока неизвестна.

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