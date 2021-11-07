Мужчина умер от коронавируса. Фото: соцсети

В Новосибирске умер Виктор Захаренко — директор «Сибирских гастролей». Об этом стало известно рано утром 7 ноября.

— Я даже плакать не могу. В 4 утра пришла горькая весть, — пишет на своей странице в «Facebook» Наталья Павлушина.

По словам женщины, Виктор умер от коронавируса.

Дата прощания пока еще неизвестна.

Виктор Захаренко родился в Перми в 1966 году. В Новосибирске его знали, как директора «Сибирских гастролей». За все время существования организации Виктор привез в столицу Сибири такие группы, как «Ночные снайперы», «Мумий Тролль», «Агата Кристи».

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Виктора Захаренко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.