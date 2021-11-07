Мужчина умер от коронавируса. Фото: соцсети
В Новосибирске умер Виктор Захаренко — директор «Сибирских гастролей». Об этом стало известно рано утром 7 ноября.
— Я даже плакать не могу. В 4 утра пришла горькая весть, — пишет на своей странице в «Facebook» Наталья Павлушина.
По словам женщины, Виктор умер от коронавируса.
Дата прощания пока еще неизвестна.
Виктор Захаренко родился в Перми в 1966 году. В Новосибирске его знали, как директора «Сибирских гастролей». За все время существования организации Виктор привез в столицу Сибири такие группы, как «Ночные снайперы», «Мумий Тролль», «Агата Кристи».
КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Виктора Захаренко.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер