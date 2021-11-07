Новосибирец ищет родную сестру, которую спасла от мамы-пьяницы женщина из опеки

Мужчина ищет сестру 13 лет. Фото: предоставлено Виктором Южаковым.

«Ищу свою младшую сестру: 12.07.1990 года рождения, зовут Котенкова Светлана Олеговна. Это по документам, которые остались после решения суда», — такое сообщение появилось в одной из групп по поиску людей. Девушку ищет ее родной брат 31-летний Виктор Южаков, который живет в Новосибирске.

В детстве у Виктора была большая семья: мама, папа, старший брат и младшая сестра. Все разрушил алкоголь — родители любили прикладываться к бутылке. Органы опеки забрали детей. Мальчиков поместили в детдом Маслянинского района Новосибирской области, а девочку спасла сотрудница опеки, забрала ее к себе в семью.

— Мне тогда было 5 лет, брату 7, а сестре Свете всего 4 годика. По нашей информации ее удочерили. Мы с братом, когда выпустились из детского дома, начали ее искать, ищем до сих пор, уже много лет, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Южаков.

Единственное, что парням удалось выяснить, что их сестру удочерила женщина из органов опеки, которую зовут Нина Викторовна Белоусова. Об этом им рассказали соседи из родного поселка.

— Как нам рассказали родные, именно эта женщина и оформляла нас в детский дом. Мы пытались с опекой поговорить, не дают ни контактов, ничего... Даже мама родная не знает ничего о своей дочери, — говорит мужчина.

Виктор написал пост о поиске сестры в социальных сетях, обратился на федеральные каналы, надеется, что так получится найти сестру.

— Мне рассказывали, что Свету видели в поселке Сокур, уже взрослую, но и там ее найти не получилось, — говорит Виктор.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о Светлане Олеговне Котеновой, рожденной 12 июля 1990 года, то сообщите нам в редакцию по номеру — 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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