Мэра Новосибирска выписали из больницы после коронавируса

Мэр показывал свое фото из больничной палаты. Фото: https://www.instagram.com/a_lokot/
Мэра Новосибирска Анатолия Локтя выписали из больницы после коронавируса. Напомним, что Анатолий Евгеньевич попал в больницу 2 недели назад. Он рассказывал, что благодаря вакцинации переносит болезнь легко.
— Вчера вечером Анатолия Евгеньевича выписали из больницы и он хорошо себя чувствует. Уже сегодня он побывал на Монументе Славы в Ленинском районе, — рассказал КП-Новосибирск Глеб Черепанов, пресс-секретарь мэра.
Так же мэр Новосибирска посмотрел выставку возле кинотеатра «Победа», посвященную 80-летию парада на Красной площади.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер