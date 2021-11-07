Мэра Новосибирска выписали из больницы после коронавируса

Мэр показывал свое фото из больничной палаты. Фото: https://www.instagram.com/a_lokot/

Мэра Новосибирска Анатолия Локтя выписали из больницы после коронавируса. Напомним, что Анатолий Евгеньевич попал в больницу 2 недели назад. Он рассказывал, что благодаря вакцинации переносит болезнь легко.

— Вчера вечером Анатолия Евгеньевича выписали из больницы и он хорошо себя чувствует. Уже сегодня он побывал на Монументе Славы в Ленинском районе, — рассказал КП-Новосибирск Глеб Черепанов, пресс-секретарь мэра.

Так же мэр Новосибирска посмотрел выставку возле кинотеатра «Победа», посвященную 80-летию парада на Красной площади.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber