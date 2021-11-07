Мужчину задержали в области. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Под Новосибирском задержан преступник, сбежавший из психбольницы. Напомним, что Артамонов Евгений Александрович сбежал 4 ноября. Его отсутствие заметили медики и сразу же сообщили в полицию. В больнице он содержался в судебном порядке.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в городе Краснообске Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Мужчину доставили в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску. Теперь правоохранителям предстоит узнать все обстоятельства побега заключенного.
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