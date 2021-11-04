В Новосибирске из психиатрической больницы сбежал преступник, стрелявший в полицейского

Мужчина был одет в синюю робу. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирские полицейские ищут 50-летнего пациента психиатрической больницы, который исчез из учреждения 4 ноября. Его пропажу заметили медики и сообщили в полицию.

— Разыскивается Артамонов Евгений Александрович, который самовольно покинул специализированное медицинское учреждение, где содержался в принудительном судебном порядке, — сообщили в областном МВД. — Беглецу на вид 50 лет, рост 184 см, худощавого телосложения, лицо вытянутое, нос острый. Пациент был одет коричневую цигейковую шапку, робу синего цвета с голубым и светоотражающими полосками на спине, в синие штаны и коричневые ботинки.

Очевидцев просят сообщить по телефонам: 8(383)232-20-96 или 8-913-462-7987.

Напомним, мужчину задержали еще в 2015 году за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов: он выстрелил в одного из сотрудников Кировского районного отдела полиции. По решению суда он был направлен на принудительное лечение.

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