Последние новости Новосибирска на 12 октября 2021 года: сибирячка погибла в ДТП с участием Ксении Собчак, таксист вышвырнул пассажира из машины

Сообщаем главные новости на 12 октября. Фото: соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.
В ДТП С УЧАСТИЕМ КСЕНИИ СОБЧАК ПОГИБЛА СИБИРЯЧКА
В Краснодарском крае вечером 9 октября лоб в лоб столкнулись Mercedes, где ехала Ксения Собчак, и Volkswagen, где находилась 35-летняя фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова. Авария унесла жизнь сибирячки: ее похоронят в Новосибирске.
7-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПОПАЛА ПОД КОЛЕСА «СКОРОЙ»
Трагедия произошла в Дзержинском районе. Бригада ехала на вызов к тяжелому пациенту. Водитель, паркуясь, не заметил малышку, которая выбежала к машине. Врачи тут же кинулась спасать девочку, но та умерла на месте аварии.
В ШКОЛУ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ СТРЕЛЬБЫ ПРИЕХАЛА ПОЛИЦИЯ
Директору новосибирской гимназии № 15 в Дзержинском районе пришлось вызывать полицию. Она обратилась к правоохранителям из-за сообщения о возможной стрельбе в школе.
ТАКСИСТ ВЫКИНУЛ ПАССАЖИРА ИЗ САЛОНА
Очевидцы рассказали о случае на перекрестке улиц Добролюбова и Зыряновской: там таксист выкинул из машины пассажира со следами крови и проехался по его ноге.
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