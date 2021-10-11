«Мне хочется идти за светом»: что известно о Екатерине Тарасовой, погибшей в аварии с участием Ксении Собчак

Екатерина была тренером, и в Сочи приехала на занятия. Фото: соцсети.

Страшная авария с участием Ксении Собчак, произошедшая в Краснодарском крае, унесла жизнь тренера из Новосибирска – 35-летней Екатерины Тарасовой. Известно, что на автодороге «Адлер-Альпика Сервис» 40-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц», в котором находилась скандальная ведущая, выехал на встречку. Там он врезался в «Фольксваген», который откинуло на микроавтобус. Екатерина Тарасова, которая ехала в «Фольксвагене», погибла…

- 28-летний водитель «Фольксвагена» и еще одна пассажирка получили серьезные травмы: они сейчас находятся в сочинской больнице, - пояснили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что Екатерина переехала в Звенигород несколько лет назад, там растила свою-6-летнюю дочку. Вела курсы по растяжке и медитации: собственно, потому и приехала в Сочи – ради очередных практик. На время отсутствия сибирячки с ее дочкой была бабушка, но домой Катя так не вернулась…

- Наша семья до сих пор не может прийти в себя от шока: Катя была замечательный человеком, - рассказал КП-Новосибирск Семен, знакомый сибирячки. – Моя супруга занималась у Кати, и очень с ней подружилась: на что уж жена настороженно относится к людям, но Катя ее удивила своим светом и искренностью.

А еще Екатерина всегда старалась помогать своим близким и друзьям:

- У Кати в Новосибирске живут родители, она старалась как можно чаще у них бывать. Однажды из Сибири привезла нужное моей семье лекарство – мы были ей за это очень благодарны!

Сама Катя на своей страничке о себе пишет так:

- Человеку на самом деле хочется прийти к состоянию света , спокойствия, гармонии. И он идёт за этим, даже если не осознаёт. Мне самой хочется идти за светом и вести людей туда же! Человеку хочется свободы от всех этих рамок и установок, масок и страхов. И все это человек выбирает сам. А может выбрать для себя свободу!..

А еще незадолго до гибели Екатерина записала с дочкой песню и выложила на своей странице в «Инстаграме». Ее слова пользователи соцсетей посчитали пророческим:

- Небо пусть будет чистым, и тепло внутри…

Похоронят Екатерину в Новосибирске 13 октября. «Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким сибирячки.

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