«Девочку не увидели, слишком маленькая...»: подробности ДТП в Новосибирске, где скорая задавила 7-летнего ребенка

Водитель парковался и не заметил ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в Дзержинском районе скорая помощь насмерть сбила 7-летнюю девочку. ДТП произошло 11 октября на улице Трикотажная возле дома №56. Бригада ехала на вызов к тяжелому пациенту. Водитель, паркуясь, начал сдавать задом, как на дорогу выбежала малышка.

— В машине скорой помощи есть камера заднего вида, и она была исправна. Водитель ее включил и ориентировался по ней. Мужчина просто не заметил ребенка. Девочку не увидели, потому что она слишком маленькая, — рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией. — Была ли она на дороге с мамой, вопрос открытый. Возможно, родительница не досмотрела за ребенком.

Бригада тут же кинулась реанимировать сбитую малышку, а к пациенту были направлены другие врачи. Но спасти девочку не удалось. Она скончалась на месте от полученных травм. На место так же вызвали сотрудников ГАИ. Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску, сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего, но подтверждают факт, что ребенка сбила именно машина скорой.

По словам нашего источника, шофер — не первый год за рулем. Он давно работает водителем на скорой, и никаких нареканий к нему никогда не было.

— Уже возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неострожности смерть человека», — уточнил источник.

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