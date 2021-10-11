В Новосибирске скорая помощь насмерть сбила 7-летнюю девочку

Девочка погибла под колесами машины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем в понедельник, 11 октября, в Новосибирске на улице Трикотажной около дома № 56 машина скорой помощи сбила насмерть девочку.

— «ГАЗель» двигалась задним ходом по тротуару и наехала на девочку 7 лет (2014 года рождения). В результате ДТП девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, работает следственно-оперативная группа, — сообщили КП-Новосибирск в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

Напомним, вчера в ДТП на улице Толмаческой пострадала девочка 3 лет. Сейчас она находится в больнице.

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