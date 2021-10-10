В Новосибирске столкнулись две иномарки: в больнице 3-летняя девочка

В Новосибирске столкнулись "Мазда" и "Тойота". Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, днем в воскресенье, 10 октября в ДТП пострадал ребенок. Авария случилась в Ленинском районе города.
— В 12:50 49-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda выезжал с прилегающей территории от дома 19а на улице Толмачевская и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого был 55-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В аварии пострадала 3-летняя девочка, ехавшая на заднем сиденье «Тойоты». Ребенка доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанаваливаются.
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