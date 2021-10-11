«Ее помощь нас не интересует»: Ксения Собчак связалась с семьей Екатерины Тарасовой, погибшей в аварии

Бывший муж Екатерины после смерти сибирячки заберет дочку к себе. Фото: соцсети.

Ведущая Ксения Собчак после страшной аварии в Краснодарском крае заявила, что ищет родных погибшей Екатерины Тарасовой. Жизнь фитнес-тренера из Новосибирска унесло жуткое ДТП: автомобиль, в котором ехала ведущая, выехал на встречку и врезался в «Фольксваген», где ехала Катя. Двое человек пострадали, а сибирячка погибла…

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с бывшим мужем Екатерины – Антоном: он будет одним из тех, кто 13 октября простится с Катей на новосибирском кладбище.

- Несмотря на то, что мы были с Катей в разводе, мы сохраняли нормальные человеческие отношения и растили дочку вместе, ей семь лет. Она жила на два дома. Теперь естественно будет жить со мной и никаких других вариантов быть не может. У нас благополучная семья, - рассказал КП-Новосибирск Антон Тарасов.

- Ксения Собчак пыталась связаться с вашей семьей? Предложить помощь?

- На сколько я знаю, представители Ксении Собчак связывались с братом Кати. Но мы ни в чем не нуждаемся и ничего не ждём ни от кого. Меня эта помощь мало сейчас интересует, — заявил КП-Новосибирск Антон Тарасов. — Мы не организовываем никаких сборов денежных средств. Еще раз повторю: наша семья не нуждается ни в какой помощи. Ни в финансовой, ни в юридической. У нас огромное горе, и больше всего, что нам усложняет жизнь, - это шумиха в прессе. Я вчера почитал пару статей, и не нашел ни одного предложения, которое хотя бы близко было похоже на правду. Это очень огорчает. Мы не хотим этой шумихи. Пожалуйста, дайте нам спокойно проститься с Катей…

Напомним, Екатерина Тарасова приехала в Сочи на очередной тренинг, так как интересовалась медитациями и споротом. ДТП произошло на автодороге «Адлер-Альпика Сервис». Водитель «Мерседес Бенц», в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на встречку. Позже Ксения Собчак заявила, что в ДТП получила сотрясение мозга и ушибы, а также оправдалась, почему достаточно быстро покинула место ДТП. Также в своем телеграм-канале она заявила, что разыскивает семью погибшей Екатерины.

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