В новосибирскую школу из-за угрозы стрельбы приехала полиция. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 11 октября, директор новосибирской гимназии № 15 в Дзержинском районе города вызвала полицию. Она обратилась к правоохранителям из-за сообщения о возможной стрельбе в школе.

— В школьных чатах был замечен намек на то, что в образовательном учреждении возможна стрельба. По регламенту обратились в полицию Ленинского района, — уточнили КП-Новосибирск в 15-й гимназии.

По информации представителя школы, полиция проверила гимназию, а информация о стрельбе не подтвердилась.

— Данные о возможной угрозе оказались фейковыми, — добавили в гимназии.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали сообщили, что данными об инциденте не располагают. В пресс-службе полиции обещали прокомментировать инцидент позже.

Ранее КП-Новосибирск писала, как в одной из школ города ученик снял видео для «ТикТок». На нам он угрожал пистолетом. Как оказалось, оружие в руках подростка было игрушечным. Школа и полиция проводят проверку по факту случившегося.

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