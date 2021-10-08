В Новосибирске мальчик угрожал школе пистолетом на видео в TikTok

В Новосибирске подросток угрожал школе пистолетом на видео в «ТикТок».
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске подросток угрожал школе пистолетом на видео в «ТикТок». О ролике сообщили в полицию пользователи соцсети.
— Сейчас в произошедшем разбирается сама школа и правоохранители. Пистолет, с которым мальчик прогуливался по коридору школы, к счастью, оказался игрушечным, — пояснил КП-Новосибирск источник.
Известно также, что мальчик — ученик среднего звена.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Новосибирские вузы начали усиливать меры безопасности после трагедии, со стрельбой, произошедшей в Перми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирские вузы начали усиливать охрану после трагедии со стрельбой в Перми
Учреждения усиливают принимаемые меры безопасности, чтобы не допустить повторения ЧП (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер