В Новосибирске мальчик угрожал школе пистолетом на видео в TikTok

В Новосибирске подросток угрожал школе пистолетом на видео в «ТикТок». Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске подросток угрожал школе пистолетом на видео в «ТикТок». О ролике сообщили в полицию пользователи соцсети.

— Сейчас в произошедшем разбирается сама школа и правоохранители. Пистолет, с которым мальчик прогуливался по коридору школы, к счастью, оказался игрушечным, — пояснил КП-Новосибирск источник.

Известно также, что мальчик — ученик среднего звена.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Новосибирские вузы начали усиливать меры безопасности после трагедии, со стрельбой, произошедшей в Перми.

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