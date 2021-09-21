Новосибирские вузы начали усиливать охрану после трагедии со стрельбой в Перми

Новосибирские вузы начали усиливать меры безопасности после трагедии, произошедшей недавно в Перми. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирские вузы начали усиливать меры безопасности после трагедии, произошедшей недавно в Перми. Напомним, в понедельник, 20 сентября один из студентов ПГНИУ устроил стрельбу в учебном корпусе: 6 человек погибли, 24 — ранены. Самого стрелка задержали и также доставили в больницу.

— В НГТУ НЭТИ усилены меры безопасности, введен обязательный контроль с металлодетекторами на входе. Проведен специальный инструктаж со старостами групп, заведующими кафедрами, преподавателями о том, что они должны сообщать руководству вуза о любых агрессивных высказываниях и агрессивном поведении студентов, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе НГТУ. — Такая практика появилась у нас еще после трагических событий февраля 2021 года, когда в результате бытового конфликта наших студентов погиб один из них. Теперь, в связи с ужасными событиями в Перми, мы попросили наших преподавателей и студентов быть особенно внимательными к тому, что говорят и что делают окружающие их люди в университете.

В НГПУ, в свою очередь, КП-Новосибирск пояснили, что их территорию охраняют частные охранные предприятия. А въезд на территорию и вход в корпуса — строго ограничен.

— Въезд на территорию ограничен шлагбаумами, вход в учебные корпуса осуществляется через СКУД (систему контроля и управления доступом) по пропускам, также учебные корпуса и общежития оснащены тревожными кнопками. На территории НГПУ установлено около 500 камер видеонаблюдения, их количество каждый год увеличивается. Данные меры безопасности можно считать удовлетворительными для обеспечения нормального учебного процесса и функционирования университета, — пояснили в НГПУ.

Напомним, ранее, после нападения на школу в Казани в Новосибирске школы получили инструкции от мэрии, чтобы выявлять подростков с деструктивным поведением. В частности, документ предписывал обязательное использование в организациях металлодетекторов, проведение классных часов и родительских собраний на тему трагедии в Казани и проверку подготовленности охраны, а также проведение «в старших классах групповые занятий педагогами-психологами по выявлению групп риска по деструктивному поведению».

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