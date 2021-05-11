После нападения на школу в Казани в Новосибирске будут выявлять подростков с деструктивным поведением

В школе Казани преступник расстрелял детей. Фото: СОЦСЕТИ

После нападения отчисленного студента на школу в Казани, директора новосибирских школ получили телефонограмму от мэрии. Судя по адресатам, указанным в шапке документа, он направлен также в детские сады, колледжи, вузы, администрации районов Новосибирска.

«В МБОУ «Гимназия №175» в городе Казани 11 мая 2021 года 2 неизвестных лица (позже станет известно, что стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев один - Ред.) совершили физический прорыв в здание с огнестрельным оружием, с помощью которого совершили вооруженное нападение на обучаемых и преподавателей школы», - говорится в телефонограмме.

Далее в ней даны инструкции для работников образовательных учреждений Новосибирска. В частности, документ предписывает обязательное использование в организациях металлодетекторов, проведение классных часов и родительских собраний на тему трагедии в Казани и проверку подготовленности охраны.

Кроме этого, нужно будет усилить внимание за детьми и подростками. Документ предписывает провести «в старших классах групповые занятия педагогами-психологами по выявлению групп риска по деструктивному поведению».

Охранникам, согласно телефонограмме, необходимо будет всегда иметь тревожную кнопку (в том числе – носимую) и проверять въезжающий на территорию транспорт.

Документ подписан начальником Департамента образования мэрии Новосибирска Рамилем Ахметгареевым.

Телефонограмма, которую получили новосибирские школы.

Напомним, по предварительным данным, в результате стрельбы в школе №175 Казани погибли девять человек – две учительницы и семь детей. ЧП произошло утром 11 мая 2021 года. Отчисленный студент колледжа 19-летний Ильназ Галявиев зашел в свою бывшую школу с ружьем и открыл там стрельбу. Также в здании произошел взрыв. Галявиева в итоге задержали.

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