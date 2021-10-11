Новосибирский таксист выкинул пассажира из салона машины и наехал ему на ногу

Мужчину выбросили из такси. Фото: скриншот из видео

В столице Сибири водитель такси выкинул из салона авто пассажира, а после проехал по его ноге. Видео опубликовал очевидец инцидента в группе «ЧП Новосибирск».

— На пересечении Добролюбова и Зыряновской таксист выбросил из автомобиля пассажира со следами крови, затем проехал по его ногам и скрылся в сторону Восхода. Пострадавшему оказали помощь очевидцы, — рассказывает подписчик группы.

Люди в комментариях активно обсуждают данный инцидент.

— Когда читаешь подобные сводки, всегда понимаешь, что мир очень не совсем тот, которому нас учат в школе. Это каким зверем надо быть, чтобы переехать лежащего человека?

— Это что за животное, которое людей пытается возить?

— Что это? Это что уже норма?

Ранее «КП-Новосибирск» сообщал, что глухой таксист из Новосибирска решил отсудить деньги у пассажирки, которая его избила. Напомним, женщина пинала водителя ногами и называла его «недоношенным». Суд обязал сибирячку выплатить таксисту компенсацию в размере трех тысяч рублей, однако пострадавший рассчитывает на более ощутимую сумму.

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