«20 тысяч меня устроит»: глухой таксист из Новосибирска решил отсудить деньги у пассажирки, которая его избила

Жизнь таксиста наладилась, а вот женщину до сих пор ругают. Фото: предоставлено компанией автоподбора LikeAvto // Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Глухой таксист из Новосибирска решил отсудить деньги у пассажирки, которая его избила и обозвала идиотом. Напомним, конфликт случился этим летом. Пьяная пассажирка обматерила и пнула Дмитрия, который работает в такси. Мужчина не слышит, это и стало причиной для издевок клиентки. То, как она унижает инвалида, попало на запись видеорегистратора, позже этот ролик разлетелся по соцсетям. Дмитрию начали переводить деньги и писать слова поддержки люди со всей страны, а женщину, которая оказалась владелицей ателье, наоборот, травить.

Досталось ей и от судебной системы. На днях суд оштрафовал ее за оскорбление шофера (это административная статья) на 3 тысячи рублей.

— Хочется, чтобы штраф для нее был ощутимее. Например, 20 тысяч меня устроит. Такую сумму могу получить за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. Такие иски есть, я читал в интернете. Видимо, буду подавать, — сообщил КП-Новосибирск Дмитрий.

В прокуратуре Новосибирской области подтвердили: действительно, шофер имеет на это право.

— Женщина была признана виновной по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», ей назначен штраф 3 тысячи рублей. Санкция этой статьи предусматривает до 5 тысяч рублей. Однако это не умаляет права потерпевшего обратиться с иском в суд и взыскать компенсацию морального вреда, — рассказал на Радио «Комсомольская правда» помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин. — Кстати, в ходе судебного заседания извинений она не принесла.

Пользователи соцсетей негодуют: нужно было наказать женщину строже, усмотрев в ее пинках и словах «идиот», «недоношенный», «конченый» не только оскорбление, но и хулиганство.

— Нужно было прикрыть эту тетку на 15 суток, чтобы в следующий раз головой думала, — уверен подписчик «Типичного Новосибирска».

Тем временем общественники считают эту историю прецедентом.

— Это прецедент, конечно! Зачастую глухие могут просто не знать своих прав, как и большинство людей. Плюс решение дел через суд требует участия переводчика, а это недешевое удовольствие, — пояснила КП-Новосибирск президент Сибирской ассоциации переводчиков русского жестового языка Ольга Варинова.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Агрегаторам такси пора составлять черные списки пассажиров»

Михаил Жуков, юрист:

— Дмитрий может подать иск о компенсации морального вреда. Он имеет все шансы взыскать деньги с ответчицы. На мой взгляд, за унижение, пинки и оскорбления, тем более что это видео посмотрела вся страна, должны назначить компенсацию даже больше, чем 20 тысяч рублей. Так что пусть просит более весомую сумму. Этот скандал не должен пройти незамеченным, а женщину, ведущую себя подобным образом, вообще нужно внести в черные списки пассажиров такси Новосибирска. Агрегаторам такси, как и авиакомпаний, пора уже их составлять. Видно же, что клиентка не оценивает свои действия критически, она даже не извинилась!

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