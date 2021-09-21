«Она не извинилась»: суд оштрафовал сибирячку, оскорбившую глухого таксиста в Новосибирске

Суд встал на сторону таксиста, избитого пассажиркой. Фото: стоп-кадр.

Дзержинский районный суд поставил точку в истории 43-летней сибирячки, оскорбившей глухого таксиста.

Скандал произошел утром 5 июля 2021 года. Тогда водитель получил заказ от пассажирки с улицы 25 лет Октября до дома на улице Фрунзе.

— В машину села пьяная женщина, во время поездки она уснула. Водитель подъехал к конечному адресу, начал ее будить и просить оплатить за проезд. Поскольку говорить и слышать не может, то пытался будить, как мог. Женщина стала искать деньги в сумке, параллельно его оскорблять, обзывать. А еще пыталась бить таксиста руками и ногами, — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Водитель на следующий день даже не вышел на работу, так как за 4 года работы не встречал таких пассажиров. На следующий день пассажирка стала писать жалобы на таксиста. Тогда мужчина выложил видео поездки в соцсети, и сотни подписчиков встали на его сторону и собрали сибиряку деньги.

Суд тоже встал на его сторону:

— Мировой судья 1-го участка признал женщину виновной в оскорблении в неприличной форме и назначил административный штраф в три тысячи рублей. Женщина не извинилась, — пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

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