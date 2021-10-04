Последние новости Новосибирска на 4 октября 2021 года: сирота ищет отца 19 лет, зоопарк выпустил зайцев на волю

Последние новости на 4 октября 2021 в Новосибирске. Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка // предоставлено Дианой Хмельковой

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ДЕВУШКА 19 ЛЕТ ИЩЕТ ОТЦА

Сибирячка Диана Хмелькова росла в Новосибирске без отца: когда девочке было всего два месяца, он уехал в Азербайджан. Детство было тяжелым: когда Диане было 12 лет, мать умерла. Девочку взяли в приемную семью, где били прутом за провинности. Через два года она не выдержала, пожаловалась в опеку. Потом попала в хорошую семью, а в 19 лет вышла замуж и сама родила ребенка. Теперь Диана ищет отца и готова простить его.

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА РАБОТАЕТ ПОСЛЕ СКАНДАЛА

В Новосибирске следователи проверяют детский сад после жалоб мамы избитого воспитателем ребенка. Однако этого воспитателя еще не уволили: она продолжает работать с детьми.

ТРОЕ ДЕТЕЙ ОСТАЛИСЬ БЕЗ МАТЕРИ

Неизвестный сбил многодетную мать у кладбища под Новосибирском — его ищет полиция. Трое детей после страшной аварии лишились родного человека, местные жители решили поддержать семью.

386 ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕ СТА ЛЕТ

В Новосибирской области живет 386 бабушек и дедушек старше ста лет. Причем бабушек в два раза больше: такие данные обнародовал Новоисбирскстат.

ЗАЙЦЫ ИЗ ЗООПАРКА

Новосибирский зоопарк впервые выпустил 16 диких зайцев-беляков в дикую природу. Зайчата были рождены в зоопарке, но теперь пополнят популяцию дикого вида.

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