Новосибирская воспитательница продолжает работать в детсаду после того, как ударила ребенка

Следователи проверяют детский сад вместе с прокуратурой и мэрией Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске воспитатель детского сада продолжает работать в детском саду, несмотря на скандал. Напомним, мама 6-летней девочки пожаловалась в соцсетях, что воспитатель ударила ее ребенка. Региональные следователи СКР и сотрудники прокуратуры Новосибирской области организовали проверки.Ситуацию прокомментировали в министерстве образования Новосибирской области:

— Идет проверка, по результатам которой можно будет принимать решение - увольнять или нет воспитателя, — пояснил источник КП-Новосибирск.

Важный момент: решение о временном отстранении от работы на время проверки принимает работодатель — руководство детского сада.

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