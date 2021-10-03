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Общество3 октября 2021 14:23

Новосибирская воспитательница продолжает работать в детсаду после того, как ударила ребенка

Следователи проводит проверку после жалобы мамы девочки
Никита МАНЬКОНикита МАНЬКО
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Следователи проверяют детский сад вместе с прокуратурой и мэрией

Следователи проверяют детский сад вместе с прокуратурой и мэрией

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске воспитатель детского сада продолжает работать в детском саду, несмотря на скандал. Напомним, мама 6-летней девочки пожаловалась в соцсетях, что воспитатель ударила ее ребенка. Региональные следователи СКР и сотрудники прокуратуры Новосибирской области организовали проверки.Ситуацию прокомментировали в министерстве образования Новосибирской области:

— Идет проверка, по результатам которой можно будет принимать решение - увольнять или нет воспитателя, — пояснил источник КП-Новосибирск.

Важный момент: решение о временном отстранении от работы на время проверки принимает работодатель — руководство детского сада.

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