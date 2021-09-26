Прокуратура начала проверку.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Новосибирская прокуратура проверит детский сад, где воспитательница ударила ребенка. Ранее дошкольное заведение обвиняли в поборах.
— Воспитатель детского сада в Дзержинском районе причинила телесные повреждения девочке. Кроме того, как сообщено в «пабликах» социальных сетей, родители других воспитанников также подтвердили непедагогические методы воспитания их детей персоналом дошкольного образовательного учреждения, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ведомство проверит, как выполняется закон о об образовании и о защите прав ребенка. После этого будет вынесено определенное решение.
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