Прокуратура начала проверку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирская прокуратура проверит детский сад, где воспитательница ударила ребенка. Ранее дошкольное заведение обвиняли в поборах.

— Воспитатель детского сада в Дзержинском районе причинила телесные повреждения девочке. Кроме того, как сообщено в «пабликах» социальных сетей, родители других воспитанников также подтвердили непедагогические методы воспитания их детей персоналом дошкольного образовательного учреждения, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство проверит, как выполняется закон о об образовании и о защите прав ребенка. После этого будет вынесено определенное решение.

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