СК организовал проверку по факту избиения ребенка в детском саду

СК начал проверку.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Следственый комитет по Новосибирской области организовал проверку по факту избиения ребенка в детском саду.
— Воспитатель ударила ребенка. Кроме того, родители так же рассказывают о нарушениях методов воспитания детей сотрудниками детского сада. По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении от СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что к делу так же подключилась прокуратура. Они так же организовали проверку по данному факту.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер