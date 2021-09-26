СК организовал проверку по факту избиения ребенка в детском саду

СК начал проверку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следственый комитет по Новосибирской области организовал проверку по факту избиения ребенка в детском саду.

— Воспитатель ударила ребенка. Кроме того, родители так же рассказывают о нарушениях методов воспитания детей сотрудниками детского сада. По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении от СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что к делу так же подключилась прокуратура. Они так же организовали проверку по данному факту.

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