Новосибирский зоопарк впервые выпустил 16 зайцев-беляков в дикую природу

Дикие зайцы родились в зоопарке. Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка

Сотрудники Новосибирского зоопарка впервые выпустили в дикую природу 16 зайцев-беляков, которых вырвстили в зверинце. Обрели новый дом зайцы в заказнике в Ордынском районе, куда их доставили в специальных клетках.

— Биологи уверены, что животные быстро адаптируются на новом месте, — сообщила пресс-служба Новосибирского зоопарка.

Всего в 2021 году новосибирский зоопарк выпустил в дикую природу 4 аргали, 2 лося, 15 савок, 18 дикуш, 11 колонков, 10 степных хорей, 25 глухарей, 16 зайцев-беляков. К слову, краснокнижные аргали теперь живут на Алтае в национальном парке «Сайлюмгемский».

Смотреть видеосюжет Новосибирский зоопарк выпустил диких зайцев и глухарей в природу

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