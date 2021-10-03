В Новосибирской области нашли 386 долгожителей старше 100 лет

Новосибирский ветеран Великой Отечественной войны Эльмар Пелло отметил 100-летний юбилей Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосбирской области 386 человек дожили до ста лет: эти данные опубликовал Новосибирскстата ко Дню пожилого человека.

По данным экспертов, пятая часть населения в регионе — пожилые люди, причем более половины пенсионеров старше 60 лет проживают в Новосибирске. Среди них большинство женщин — более 64,3 % человек. Перевес женского городского населения в возрасте 60 лет и старше над мужским составил 149 тысяч человек.

— Число долгожителей в возрасте от 90 лет и старше превысило 12,9 тыс. человек. Среди них оказились 386 человек старше ста лет — 127 мужчин и 259 женщин, — сообщили в Новосибирскстате.

Сделали статистики прогноз о том, сколько проживут люди старше 60 лет: мужчин в среднем будут жить более 14 лет, у женщин — 20,5 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.