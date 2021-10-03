«Трое детей остались без мамы»: многодетную мать сбили насмерть у кладбища под Новосибирском

Полиция ищет водителя, который насмерть сбил многодетную мать Фото: Влад КОМЯКОВ

Многодетная мать погибла в ДТП у кладбища под Искитимом. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области ищут свидетелей. Трагедия произошла близи кладбища деревни Бородавкино.

— В период с 21.00 1 октября по 13.00 2 октября неизвестный сбил 37-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте. Просим очевидцев откликнуться, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» уточнили — у погибшей остались трое детей. Искитимцы стали писать соболезнования родным погибшей::

— Бедные дети, чтоб бог наказал этого водителя, — не сдерживают эмоции подписчики.

Очевидцев случившегося просят обратиться в полицию по телефонам: (383) 43-240-08, (383) 43-297-87.

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