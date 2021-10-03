«В приемной семье меня били прутом»: сибирячка ищет отца, бросившего ее младенцем

У Дианы сохранилось лишь одно фото отца: на снимке он с ее мамой. Фото: предоставлено Дианой ХМЕЛЬКОВОЙ.

- Помогите найти отца! Зовут Тахир, жил в Заельцовском районе Новосибирске. Может, кто узнает его, напишите, пожалуйста, - этот пост в соцсетях написала 19-летняя Диана Хмелькова из райцентра Кыштовка Новосибирской области.

Сейчас у девушки все хорошо: она замужем, 11 месяцев назад родила дочку. И мечтает, чтобы однажды малышка познакомилась со своим дедушкой. Вот только где он? Отец бросил Диану, когда она была еще младше своей дочери. Но сибирячка простила его, и мечтает найти. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«НА ЛЮДЯХ ВСЕ БЫЛО ПРИЛИЧНО, А ДОМА КОЛОТИЛИ»

- Я родилась 31 июля 2002 года. Отца совсем не помню, да и мама о нем не любила говорить. Родственники рассказывали, что он забрал нас с мамой из роддома, а когда мне исполнилось два месяца, уехал к себе на родину – в Азербайджан, - поделилась с КП-Новосибирск Диана. – А мы с мамой еще долго жили в том же доме – на Студенческой, 18.

Почему мужчина оставил Диану и ее маму – Людмилу – сейчас остается только гадать. Детство у девочки было очень тяжелым:

- Мама приводила в дом новых мужчин, но я ни одного из них не смогла воспринять как отца. А когда мне исполнилось 12 лет, мама умерла и я осталась вообще одна, - вспоминает сибирячка. – Со стороны мамы у меня есть старшая сестра, но она взять меня к себе не могла, так я попала в центр реабилитации, а потом – в приемную семью.

Мама Дианы умерла, когда ей было 12 лет. Фото: предоставлено Дианой ХМЕЛЬКОВОЙ.

Со стороны казалось, что Диане повезло: эта семья была на хорошем счету у опеки, воспитала нескольких приемных детей, вместе с Дианой там жили и другие мальчики и девочки, которых забрали из детдома. Но все оказалось не просто.

- На людях все было прилично, а дома нас за малейшую провинность били и прутом, и вообще чем под руку попадется. И все молчали, - с ужасом вспоминает сибирячка. – И в любую погоду заставляли работать во дворе – без разницы, дождь или снег. В такие моменты я больше всего мечтала, чтобы папа вернулся и забрал меня, но он не возвращался.

Терпение Дианы лопнуло после очередной неприятной истории с приемной матерью:

- Мне 14 лет было, и я накрасила в школу ресницы. Меня умыли холодной водой, хотя ничего ужасного в подкрашенных ресницах не было, - рассказывает Диана.

«НА ОТЦА ОБИДЫ НЕТ»

После этого девочка сама пошла в опеку и рассказала, что происходило в приемной семье, и ее забрали оттуда.

- Меня отправили в детский лагерь, пока решали, что со мной будет дальше, - говорит Диана.

Тут в ситуацию уже вмешалась старшая сестра девочки:

- Сестра поговорила с мамой парня, с которым встречалась в тот момент: она раньше воспитывала приемного ребенка, и согласилась взять меня под опеку. Я очень благодарна за это: в новом доме меня наконец-то за человека стали считать, никто не колотил, - рассказывает Диана.

Спустя еще два года она познакомилась у общих друзей со своим будущим супругом, и сейчас уже – сама мама.

Диана сама уже стала мамой. Фото: предоставлено Дианой ХМЕЛЬКОВОЙ.

- Я даже представить себе не могу, чтобы меня могло заставить бросить дочку в другой стране. А отец так поступил... Я уже его простила внутри, но все равно хочу узнать, что тогда случилось. И ищу папу, - говорит Диана.

Диана знает об отце немного: как рассказали сибирячке ее родные, у него есть сын Анар. Точная фамилия папы под вопросом, родственники говорят, что Каримов, но, может, и другая.

Если вы знаете какую-либо информацию о нем, свяжитесь с редакцией по тел. 89130685672 – мы все передадим Диане.

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