Последние новости Новосибирска на 15 сентября 2021 года: Slawa Marlow приехал в Новосибирск, водители скорой пожаловались на зарплату

сообщаем главные новости за прошедший день. Фото: предоставлено учениками школы / Юлия ПЫХАЛОВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

SLAWA MARLOW ПРИЕХАЛ В НОВОСИБИРСК

Популярный битмейкер и певец Slawa Marlow посетил родной город. Он не только прогулялся по улицам Новосибирска, но и зашел в родную школу № 99, пообщался с учениками и пообедал в столовой.

НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА У ВОДИТЕЛЕЙ «СКОРЫХ»

Новосибирские водители скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты и нехватку запчастей для автомобилей. По словам работников, за последние несколько лет их зарплаты никак не поменялись, а уж тем более не выросли. При этом сибиряки работают на 20-30 часов в месяц больше, чем положено по норме.

ДИЗАЙНЕР СФОТОГРАФИРОВАЛАСЬ НА ФОНЕ СВАЛКИ

Новосибирский дизайнер одежды Светлана Шпадырева устроила фотосессию на свалке в Калининском районе. Таким образом девушка попыталась привлечь внимание к проблемам экологии. После того, как снимки появились в соцсетях, на них обратила внимание районная прокуратура.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Новосибирск получит 150 новых автобусов перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею: их приобретут в лизинг. Около ста автобусов завезут до конца 2021 года, еще 50 — в следующем году.

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