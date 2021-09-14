Новосибирский дизайнер устроила фотосессию на свалке

Новосибирский дизайнер одежды Светлана Шпадырева устроила фотосессию на свалке. Фото: Светлана Шпадырева

Новосибирский дизайнер одежды Светлана Шпадырева устроила фотосессию на свалке. Таким образом девушка попыталась привлечь внимание к этой проблеме.

Девушка пыталась привлечь внимание к этой проблеме. Фото: Светлана Шпадырева

— За моим домом находится свалка, которую мы никак не можем побороть. Я уже год живу в новом доме. Тогда я начала поднимать вопрос свалки, писать жалобы в администрацию, депутатам. Оказалось, что вместо того, чтобы убрать эту свалку, мы тратим время на переписку с Администрацией Калининского района. Так что эта акция стала настоящим криком, призывом обратить внимание на место, где мы живем, с помощью одежды, — рассказала общественной организации «Гражданский Патруль» Светлана Шпадырева.

Общественники направили обращение в прокуратуру по данному факту. Фото: Светлана Шпадырева

Как рассказывают местные жители, они пытаются убрать свалку своими силами, однако там постоянно появляется новый мусор. Общественники уже обратились в прокуратуру, чтобы разобраться в данной ситуации.

Напомним, пару лет назад новосибирский фотограф Никита Коньков проводил похожую акцию в рамках проекта «Экология и мусор». Он хотел привлечь внимание к одной из самых больших свалок города в Ленинском районе, проведя там откровенную фотосессию. Так, в сети появились эффектные снимки красивой обнаженной рыжеволосой девушки на фоне гор мусора. Сибиряки, кстати, задумку фотографа оценили по достоинству.

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