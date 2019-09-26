Без трусов, зато в мусоре: новосибирский фотограф раздел модель на свалке

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-26T09:45:54+03:00

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Фотограф из Новосибирска Никита Коньков привел модель на городскую свалку, чтобы сделать откровенную фотосессию.

— Фото сделаны в рамках проекта «Экология и мусор», это задание для фотоконкурса. То есть: у нас есть природа и ее портят мусором. Что-то из этого должна была показать модель. То есть либо «быть мусором», либо загрязнять или помогать очищать от него природу, либо быть природой. Последний вариант показался мне наиболее интересным. В голове сразу появился образ Геи, богини из греческих мифов, олицетворяющей землю и, почему то, Венеры, с картины «Рождение Венеры». Кроме того, я решил закрыть ей глаза цветочным венком, чтобы максимально обезличить образ, — рассказал о своей работе фотограф Никита Коньков.

Для колоритных фото сибиряк с моделью поехали на городскую свалку. Фото: Никита Коньков.

Он отметил, что сразу решил поехать на настоящую, самую большую в городе, мусорную свалку. И, конечно, нужна была модель, которая согласилась бы обнаженной фотографироваться в горах мусора, воняющего серой.

— К счастью, у меня такая есть. Более того! Настя, которая и стала моделью, еще и эко-активист! Разделяет мусор, пропагандирует экологичное поведение среди всех своих знакомых и участвует в разнообразных эко-акциях, — отметил фотограф.

По его словам, основной посыл был — «природа хочет быть чистой». Очень лаконично и понятно. Более того слово Nature (природа), русскоговорящим зрителем читается как «Натура», что упрощает понимание концепции, как кажется автору.

— На свалке есть пропускной пункт, но мы решили, что объяснять нашу цель приезда сложнее и просто решили пролезть в другие ворота. На улице было достаточно холодно, вокруг летали стаи птиц, много чаек. Но в какой-то момент пошел дождь, и птицы спрятались. Так что на фото они нарисованы, — добавил Никита.

Пользователям соцсетей работы очень понравились. Они завалили новосибирца восторженными комментариями, попутно волнуясь за модель, которой пришлось сидеть на мусоре. На это Никита успокоил подписчиков, сказав, что подстелил ей чехол от отражателя. Вот что пишут комментаторы:

— Шикарный проект. Воплощение просто восторг!

— Очень красиво сделано.

— Грустно за землю.

— Глубокий посыл, очень красиво в тоже время ужасно, что мы делаем с нашей матушкой природой.

— Богиня помоек. Фотки классные конечно, но фу фу ...Свалка на Хилокском горит который день, вонь такая, что нет слов.

— Фото классные! Но блин, там же антисанитария.

Девушка сидела не на мусоре, а на чехле от отражателя. Фото: Никита Коньков.

ИСТОЧНИК KP.RU