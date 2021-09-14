Певец Slava Marlow заглянул в родную школу в Новосибирске

Слава общался и фотографировался с выпускниками. Фото: предоставлено учениками школы

Популярный среди молодежи всей России битмейкер и певец Slava Marlow, а для друзей — Артем Готлиб, приехал в родной город Новосибирск. Парень не только прогулялся по улицам мегаполиса, но и заглянул в свою школу. Как ученики встретили незапланированного гостя, узнала корреспондент КП-Новосибирск.

Артем учился в школе № 99 в Центральном районе. Первым делом парень отправился к своим учителям, чтобы поздороваться.

— Мы были в шоке. Никто не ожидал его увидеть. Все сразу же кинулись к нему фотографироваться и просить автограф, — рассказал КП-Новосибирск Ярослав, ученик 11-го класса.

Счастливый обладатель фото со звездой. Фото: предоставлено учениками школы

Бывшего выпускника встретили с распростертыми объятиями. Новосибирец вел себя очень сдержанно и добродушно. Он успел уделить внимание каждому фанату.

— Потом мы сели в кабинете и стали разговаривать. Ребята задавали ему много вопросов о поступлении в Питер, спрашивали, когда в свет выйдут новые треки. Слава оказался очень дружелюбным и общительным, — делятся впечатлениями старшеклассники.

После непродолжительной беседы Слава решил вспомнить школьные годы и отправился в любимое место всех учеников — столовую. Это, конечно, не ресторан Моргенштерна, но обеды сносные. Слава остановил свой выбор на классике — макароны с котлетой.

— Во время разговора у Артема спросили, какой предмет пригодился ему в жизни. Он сказал, что русский язык. Как ни странно, его бывшая классная руководительница — педагог по русскому языку, — отметили ученики. — Да и учился он хорошо. У него была всего одна тройка — по математике.

В родных стенах Артем провел полдня. На прощание он пожелал выпускникам удачи при сдаче ЕГЭ.

СПРАВКА «КП»

Slava Marlow — известный видеоблогер, битмейкер и с недавнего времени певец. Парень писал биты для Моргенштерна, Тимати и других российских исполнителей. В 2020 году выпустил свой первый альбом «Артем», который попал во многие хит-парады.

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