Новосибирск получит 150 новых автобусов перед МЧМ-2023.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирск перед МЧМ по волейболу и хоккею в 2023 году доставят 150 новых автобусов. Их приобретут в лизинг. Такое решение принял губернатор региона Андрей Травников. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
— Поставка 100 автобусов ожидается в 2021 году, 50 — в 2022. Думаю, что перед началом чемпионатов все 150 автобусов мы увидим на дорогах Новосибирска, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
По словам министра, в Новосибирске в ближайшее время объявят конкурсные процедуры. Именно через них определят тех, кто доставит в город автобусы, купленные в лизинг.
В правительстве добавили, на 2023 год бюджет области предусматривает 741 миллионов рублей. В проекте бюджета на 2024 год заложена сумма 518 миллионов рублей.
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