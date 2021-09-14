Новосибирские водители скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты

Водители получают по 28 - 29 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирские водители скорой медицинской помощи пожаловались на низкие зарплаты за прошлый месяц и нехватку запчастей для автомобилей. По словам работников, за последние несколько лет их зарплаты никак не поменялись, а уж тем более не выросли. КП-Новосибирск удалось поговорить с одним из недовольных водителей и узнать, что именно не устраивает его и других работников.

«РАБОТАЕМ ПО 180-200 ЧАСОВ»

Анатолий* работает водителем скорой помощи около шести лет. По словам мужчины, за все это время никаких премий или поощрений в денежном эквиваленте не было.

— Мы с другом пришли работать на эту подстанцию вместе, однако его зарплата больше на 2 или 3 тысячи. При этом количество отработанных часов одинаковое, — рассказал КП-Новосибирск Анатолий, водитель машины скорой помощи.

Как объясняет сибиряк, есть определенный график, по которому нужно отработать определенное количество часов. Например, в январе — 130 часов, а в сентябре — 170 — 180 часов. При этом переработка идет постоянная.

— Ни у кого из водителей меньше 180 — 200 часов не выходит. Приходится брать подработки, чтобы зарплата была побольше. Однако чаще всего получаешь квиток и видишь там все те же цифры — 28 — 29 тысяч рублей, — жалуется мужчина. — Приходишь в бухгалтерию, чтобы они объяснили, как это высчитывается, а они начинают сложно объяснять, и все равно ничего непонятно.

ВСЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Еще одна проблема — запчасти для машин за свой счет. По словам Анатолия, каждый месяц ему приходится самому покупать запчасти на служебный автомобиль.

— Я сам покупаю моторное масло, лампочки в фары и дворники. Не помню ни разу, чтобы нам их выдавали, — говорит сибиряк.

Одной из самых крупных покупок, по мнению сибиряка, был стартер. За него он отдал около 4 тысяч рублей. Без этой детали машина и не поехала бы.

КП-Новосибирск отправила официальный запрос в минздрав, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Ответ мы обязательно опубликуем.

* Имя изменено.

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