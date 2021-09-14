Прокуратура проверит свалку, на которой устроила фотосессию новосибирский дизайнер

Прокуратура начала проверку после того, как новосибирский дизайнер устроила фотосессию на местной нелегальной свалке. Фото: Светлана Шпадырева

Прокуратура Калининского района начала проверку после того, как новосибирский дизайнер устроила фотосессию на местной нелегальной свалке. Напомним, таким образом девушка пыталась привлечь внимание к этой проблеме.

— Прокуратура организовала проверку о наличии несанкционированных свалок на территории Калининского района. По имеющимся сведениям, одна такая расположена у границ дома в ЖК «Сосновый бор», — пояснили в облпрокуратуре.

Ведомство оценить соблюдение закона об отходах производства и потребления. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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