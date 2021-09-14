Прокуратура проверит свалку, на которой устроила фотосессию новосибирский дизайнер

Прокуратура начала проверку после того, как новосибирский дизайнер устроила фотосессию на местной нелегальной свалке. Фото: Светлана Шпадырева
Прокуратура Калининского района начала проверку после того, как новосибирский дизайнер устроила фотосессию на местной нелегальной свалке. Напомним, таким образом девушка пыталась привлечь внимание к этой проблеме.
— Прокуратура организовала проверку о наличии несанкционированных свалок на территории Калининского района. По имеющимся сведениям, одна такая расположена у границ дома в ЖК «Сосновый бор», — пояснили в облпрокуратуре.
Ведомство оценить соблюдение закона об отходах производства и потребления. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирский дизайнер устроила фотосессию на свалке
Девушка пыталась привлечь внимание к этой проблеме в своем районе (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер