Последние новости Новосибирска на 12 сентября 2021 года: охранники избили посетителя ТЦ, прошел полумарафон Раевича

Рассказываем последние новости Новосибирска на 12 сентября 2021 года. Фото: стоп-кадр. Фото: Евгений КОЧКИН

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 сентября 2021 года: о главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

В НОВОСИБИРСКЕ ОХРАННИКИ ИЗБИЛИ ПОСЕТИТЕЛЯ ТЦ

В ТРЦ «Аура» на улице Военной в Новосибирске сотрудники ГБР напали на посетителя. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях и выложили видео конфликта. По словам тех, кто был в ТРЦ, охранники пинали парня, который уснул на лавочке, а еще грубо выталкивали его на улицу. В самой «Ауре» заявили, что посетитель был пьян и отказывался покидать магазин. Полиция проводит проверку.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЕЛ МАРАФОН РАЕВИЧА

В субботу, 11 сентября, в Новосибирске состоялся забег Раевича. Участниками полумарафона стали сотни человек. Бегунов пришли поддержать их близкие. В общей сложности участники пробежали по улицам города 21,097 километра. Кроме того, состоялся массовый забег 3 километра. Победители получили денежные призы.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТСЯ ЗАМОРОЗКИ ДО -2

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра предупредили о предстоящем похолодании. Ниже нуля температура опустится в ночь на понедельник, 13 сентября. Днем в регионе потеплеет до +9…+11 градусов. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду, бвозможны дожди.

В БЕРДСКЕ УЛИЦУ ЗАТОПИЛО ФЕКАЛИЯМИ ИЗ-ЗА ЗАБИВШЕГОСЯ КОЛЛЕКТОРА

ЧП произошло на перекрестке улиц Первомайской и Вокзальной в Бердске. Там засорился канализационный коллектор, из-за этого улицу залило фекалиями. На место приехала аварийная служба, но у их спецтехники не хватило мощности для очистки засора. Они обратились за помощью к новосибирским коллегам.

СИБИРЯЧКА НА ФУРЕ ВЫЛЕТЕЛА В КЮВЕТ И ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ

В Каргатском районе под Новосибирском с трассы вылетела фура «Вольво», за рулем была 37-летняя женщина. Очевидцы предположили, что она уснула за рулем. Однако сибиряка заявила, что вылетела с трассы из-за дождя и плохой видимости.

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