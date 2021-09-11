Сибирячка за рулем фуры вылетела в кювет и опрокинулась. Фото: "АСТ-54".

В Каргатском районе Новосибирской области фура вылетела в кювет и завалилась на бок. Информация о ДТП появилась в соцсетях в субботу, 11 сентября.

— За рулем фуры Volvo была 37-летняя женщина. Она уснула за рулем. Информация о состоянии уточняется, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Комментаторы принялись бурно обсуждать случившееся. Многих удивило, что многотонной фурой управляла женщина.

— Лучше бы борщи варила. Она что думала, села и поехала?

— Слава богу никого не убила!

— Не женское это дело, конечно, — написали подписчики группы.

На их мнение им жестко ответила водитель фуры. Она опровергла версию на счет того, что уснула за рулем. А еще предложила сибирякам оставить при себе свои советы.

— Я отделалась ушибами. О ДТП расскажу коротко — было темно, шел дождь. Видимости никакой. Пока дворники чистят, ты уже едешь по мокрой травяной обочине, машина становится неуправляемой, опытным дальнобойщикам это известно. Никому такая версия не пришла в голову, или вы все судите по себе. Каждый может оказаться в такой ситуации, даже самый опытный. Не обязательно уснуть, ситуации бывают разные. И не вам решать, где нам женщинам работать, или возле какой плиты стоять, — написала в комментариях к посту сибирячка.

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