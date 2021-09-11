В новосибирском ТЦ, где охранники избили парня, рассказали свою версию конфликта

Очевидцы уверяли, охранники толкали и пинали посетителя. Так они пытались выгнать молодого человека из магазина. Фото: стоп-кадр.

ЧП, случившееся в новосибирском ТРЦ «Аура», вызвало шквал негодования в соцсетях. Напомним, в пятницу, 10 сентября, на одного из посетителей, как уверяли очевидцы, напали охранники. Сообщалось, что сотрудники ГБР избили парня, а затем грубо вытолкали его на улицу. Сибиряки, находившиеся там, сняли конфликт на видео.

— Молодой человек лежал на одном из диванчиков. Общественный порядок он никак не нарушал. Один из охранников скинул парня со скамейки. После этого двое сотрудников ГБР стали прыгать на нем и пинать его. Парень не сопротивлялся. Однако охранники не успокаивались, а продолжали его избивать, — рассказал в соцсети очевидец, снявший нашумевшие кадры.

На видео видно, как два охранника тащили парня по ТЦ. Очевидцы уверяли, охранники толкали и пинали посетителя. Так они пытались выгнать молодого человека из магазина.

Многих поведение охранников возмутило.

— Ужас, что творят! Нелюди какие-то!

— Пусть им жестокость бумерангом вернется, - возмущались сибиряки

Однако некоторые посчитали, что не все в этой истории так однозначно:

— Уверена, не просто так охранники там появились.... Может, парень наркоман? Я за порядок в общественных местах, — отметили комментаторы.

Тем временем, случшившееся корреспондентам КП-Новосибирск прокомментировали в ТРЦ «Аура». По данным пресс-службы центра, сотрудники ГБР прибыли после сигнала о том, что на одном из диванов магазина лежит посетитель.

— На месте сотрудники охраны нашли мужчину. Он был пьян. Посетитель отказался покидать территорию ТРЦ. Сотрудники ГБР решили вывести мужчину из ТРЦ. Один из охранников в процессе толкнул его в спину — из-за этого мужчина упал, — сообщили КП-Новосибирск в ТРЦ «Аура».

В пресс-службе центра добавили, что очевидцы конфликта вызвали полицию. Охранники написали объяснительную и рассказали свою версию случившегося.

— Сейчас в отношении сотрудника службы охраны ТРЦ, который толкнул посетителя, проводится служебная проверка, — добавили в ТРЦ.

Проверку по факту инцидента проводит и полиция. Как рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, в отдел обратился сам пострадавший мужчина — он написал заявление на охранника. В настоящий момент в ведомстве устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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