В новосибирском ТЦ охранники избили парня. Фото: стоп-кадр.
В новосибирском ТРЦ «Аура» произошло ЧП. Там в пятницу, 10 сентября, сотрудники ГБР напали на парня. Очевидцы сняли конфликт на видео и опубликовали его в соцсети.
— Молодой человек лежал на одном из диванчиков. Общественный порядок он никак не нарушал. Один из охранников скинул парня со скамейки. После этого двое сотрудников ГБР стали прыгать на нем и пинать его. Парень не сопротивлялся. Однако охранники не успокаивались, а продолжали его избивать. Они находились при исполнении — своими действиями сотрудники ГБР явно превысили свои полномочия, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На видео к посту видно, как двое охранников тащили по ТРЦ молодого человека. При этом, по словам очевидцев, они пинали парня и толкали его. Таким образом они выгоняли посетителя на улицу.
Очевидцы ЧП вызвали полицию и написали заявление. Парню, пострадавшему от рук охранников, помощь оказали медики. У него, по словам свидетелей, выявили вывих плеча и ссадины.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали инцидент.
— По факту случившегося в полицию обратился мужчина, написано заявление. Сейчас полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.
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