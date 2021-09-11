В Бердске улицу затопило фекалиями из-за забившегося коллектора.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 11 сентября, перекресток улиц Первомайской и Вокзальной в Бердске залило фекалиями. Это случилось из-за аварии на канализационном коллекторе. О ЧП рассказали в мэрии города.
— Мэр Бердска поручил оперативно решить проблему. На место оперативно выехала аварийная бригада. Они стали промывать трубу при помощи спецтехники. Однако попытки оказались неудачными — мощность промывочной машины оказалось недостаточной, — уточнили в мэрии.
Известно, на место вызвали новосибирскую компанию, которая располагает более мощным устройством для промывки. В муниципалитете добавили, что проблему решат в ближайшее время.
Предварительно известно, коллектор мог засориться из-за отходов, сброшенных местным производством.
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