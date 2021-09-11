Фото и видео полумарафона Раевича в Новосибирске 11 сентября 2021: смотрим самые яркие моменты забега

Прохладная погода не смутила сибиряков — сотни участников вышли на старт. Фото: Евгений КОЧКИН

Вы в субботу не попали на самый ожидаемый забег года? Тогда обязательно посмотрите фото и видео полумарафона Раевича в Новосибирске 11 сентября 2021, которые снял корреспондент КП-Новосибирск. И вы не пропустите самые яркие моменты соревнования.

Участниками стали как молодые спортсмены, ребята лет 14-15, так и взрослые. Фото: Евгений КОЧКИН

— Людей собралось очень много. Участниками стали как молодые спортсмены, ребята лет 14-15, так и взрослые. У всех прекрасное настроение. Для участников организована зарядка со спортсменами. Бегунов пришли поддержать их близкие, — рассказал корреспондент КП-Новосибирск Евгений Кочкин, пришедший вместе с новосибирцами на праздник.

Напомним, полумарафон проходит в Новосибирске уже четверть века. Фото: Евгений КОЧКИН

Напомним, полумарафон проходит в Новосибирске уже четверть века. Ежегодно здесь собираются сибиряки и спортсмены со всей России. Соревнуясь в беге, они помогают собирать деньги нуждающимся. В 2021 году мероприятие проходит в в 24-й раз.

Ежегодно здесь собираются сибиряки и спортсмены со всей России. Фото: Евгений КОЧКИН

В общей сложности участники забега пробегут по улицам города 21,097 километра. Кроме того, состоится массовый забег 3 километра.

Для участников организовали зарядку со спортсменами. Фото: Евгений КОЧКИН

Соревнования открыли женщины. В 10 утра стартовал забег на 21.1 километр. Через 8 минут побежали мужчины. А в 10:10 началась корпоративная эстафета. Здесь для участников дистанцию поделили на 5 частей, по 4,2 километра каждый. Таким образом участник пробегал один этап и затем передавал эстафету другому бегуну. В команды вошли по 5 человек.

На старт вышли сотни человек. Фото: Евгений КОЧКИН

Как ранее сообщали в мэрии, в этом году из-за ковида отменили массовые детские дистанции.

В общей сложности участники забега пробегут по улицам города 21,097 километра. Кроме того, состоится массовый забег 3 километра. Фото: Евгений КОЧКИН

— Многие пришли сюда не посоревноваться друг с другом, а пробежать для души. Некоторые даже проходили дистанцию пешком. Конечно, есть те, кто старается на полную силу, чтобы получить призы, — отметил корреспондент КП-Новосибирск.

Кто-то пришел за призами, кто-то - пробежать дистанции для души. Фото: Евгений КОЧКИН

Спортсменов наградят грамотами и сувенирами, а тройка лидеров получит медали. Также участие в марафоне предусматривает денежные призы. Так, тот, кто займет первое место, получит 130 тысяч рублей. Для этого нужно выполнить норматив мастера спорта — пробежать дистанцию за 1 час 5 минут. Участник, занявший второе место, получит 55 тысяч рублей. Третье место также предусматривает денежный приз — 35 тысяч рублей.

Также известно, перед началом забегов участники предоставили справки, что они допущены к мероприятию. Иногородние бегуны предъявили результаты ПЦР-теста. На входе организовали пропускную систему. На месте проведения полумарафона сегодня дежурят экстренные службы — полиция и «скорая помощь». Кроме того, организаторы создали развлекательные зоны для участников и посетителей полумарафона. Там все желающие могут расслабиться и отдохнуть.

Как ранее сообщали в мэрии, в этом году из-за ковида отменили массовые детские дистанции. Фото: Евгений КОЧКИН

Напомним, маршруты дистанций проходят по Красному проспекту. Классическая дистанция полумарафона складывается из пяти кругов по 4,2 километра плюс финишная прямая.

аршруты дистанций проходят по Красному проспекту. Классическая дистанция полумарафона складывается из пяти кругов по 4,2 километра плюс финишная прямая Фото: Евгений КОЧКИН

Ранее КП-Новосибирск писала, на время полумарафона Раевича в Новосибирске с 7 утра до 18:00 перекроют 22 улицы. Так, сейчас нельзя проехать по Красному проспекту между улицами Гоголя и Советской, по Октябрьской магистрали — от Красного проспекта до улицы Каменской и по Вокзальной магистрали — от улицы Советской до проспекта Димитрова. Также движение ограничено на улицах, прилегающих к Красному проспекту. Кроме того, в центре города нельзя парковаться, пока проходит забег.

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