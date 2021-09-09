Перекрытие улиц во время полумарафона Раевича в Новосибирске 11 сентября 2021: список, насколько закроют

Полумарафон пройдет в Новосибирске 24 раз. Фото: Архив «КП» Фото: Евгения ГУСЕВА

Перекрытие улиц во время полумарафона Раевича в Новосибирске 11 сентября 2021 случится из-за Сибирского фестиваля бега памяти Александра Раевича. Так, в Новосибирске закроют улицы, а также изменят маршрут общественного транспорта. А еще в городе ограничат парковочные места.

– В день забега с 7:00 до 18:00 будет временно прекращено движение транспорта. В Центральном районе нельзя будет припарковать автомобили, а также будет ограничена стоянка, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска.

Объезд будет доступен по дорогам общего пользования. Во время введённых ограничений участникам движения стоит быть осторожными и соблюдать ПДД.

Полный список закрытых для движения транспортных средств 11 сентября:

— по Красному проспекту на участке от улицы Гоголя до улицы Советской;

— по улице Крылова на участке от улицы Советской до улицы Мичурина;

— по улице Ермака на участке от улицы Советской до Красного проспекта;

— по улице Державина на участке от улицы Советской до улицы Мичурина;

— по улице Романова на участке от улицы Советской до улицы Мичурина;

— по улице Потанинской на участке от улицы Советской до улицы Мичурина;

— по улице Ядринцевской на участке от улицы Мичурина до Красного проспекта;

— по улице Депутатской на участке от улицы Серебренниковской до Красного проспекта;

— по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до улицыСоветской;

— по улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до улицы Мичурина;

— по улице Ленина на участке от улицы Советской до площади им. Ленина;

— по улице Щетинкина на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской;

— по улице Максима Горького на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;

— по Октябрьской магистрали на участке от улицы Каменской до Красного проспекта;

— по улице Кирова на участке от улицы Восход до улицы Каменской;

— по улице Чаплыгина на участке от улицы Советской до Красного проспекта;

— по улице Октябрьской на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;

— по улице Коммунистической на участке от улицы Советской до ул. Серебренниковской;

— по улице Свердлова на участке от улицы Советской до улицы Серебренниковской;

— по улице Сибревкома на участке от улицы Серебренниковской до Красного проспекта;

— по улице Спартака на участке от улицы Советской до Красного проспекта;

— по улице Каинской на участке от улицы Серебренниковской до Красного проспекта.

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