В Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Синоптики предупредили новосибирцев о заморозках до -2 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области ожидаются заморозки. Температура понизится в ночь на понедельник, 13 сентября. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В регионе 13 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем в понедельник температура повысится до +9…+14 градусов. Порывы западного ветра достигнут 6-11, местами 16 метров в секунду. Местами возможны дожди, — говорится в сообщении метеорологов.

В эти выходные, 11 и 12 сентября, погода также не порадует сибиряков. В регионе будет пасмурно, дождливо и по-осеннему прохладно. Днем 11 сентября в Новосибирске потеплеет до +14…+16 градусов. 12 сентября, в воскресенье, ожидается +6…+11, местами до + 16 градусов.

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