Криминальные новости Новосибирска за неделю: сибиряк в суде позвал замуж девушку, ударившую его ножом

Публикуем главные криминальные новости за эту неделю. Фото: соцсети

Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете обо всех громких случаях, произошедших в первую неделю сентября.

СИБИРЯК СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕВУШКЕ В СУДЕ

Суд над сибирячкой, ударившей ножом в печень своего парня, завершился предложением выйти замуж. Девушка нанесла травму мужчине еще весной во время застолья. Но после оглашения приговора парень сделал девушке предложение прямо на суде.

ГАИШНИКОВ-ГЕРОЕВ ПОЙМАЛИ НА ВЗЯТКЕ

В Чулымском районном суде рассматривают дело двух бывших сотрудников ДПС, которых обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и подделке документов. А одному из них грозит срок еще и за мелкое взяточничество. При этом у обоих есть медали за спасение из пожара семьи с собакой.

БУХГАЛТЕР ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ УКРАЛА МИЛЛИН РУБЛЕЙ

Беременная бухгалтер районнного отдела полийии присвоила себе миллион рублей: по версии следствия, она выписывала премии сотрудникам, но все деньги уходили на ее счет. Однако женщина потратила эти деньги не только на себя, но и на отдел. Полиция проводит проверку.

ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОЙМАЛИ НА ВЗЯТКЕ ЕЛКОЙ

В Новосибирске вынесли приговор экс-полицейскому, который получил взятку новогодней елкой. Вместе с деревом он также получил 33 тысячи рублей. Мужчине назначили штраф 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах на 1 год.

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