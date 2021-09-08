Сибирячка ударила любимого ножом в печень, а он сделал ей предложение на суде

Мужчина пытался оправдать сожительницу, а потом сделал ей предложение в суде. Фото: соцсети

Суд на сибирячкой, ударившей ножом в печень своего парня, завершился предложением выйти замуж. Подробности рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

ЧП произошло в ночь на 1 апреля в квартире на улице Промышленной. 30-летняя женщина выпивала со своим возлюбленным, в соседней комнате спали ее 5-летняя дочь и бабушка. Во время застолья мужчина оскорбил сибирячку, та схватила нож и ударила его ножом в живот. «Скорая помощь» забрала мужчину в больницу: ножом была задета печень.

— Пострадавший мужчина стал оправдывать женщину: сначала даже говорил, что его порезали на улице. Затем — что якобы хотел обнять сибирячку, пока она резала лук, и случайно наткнулся на нож, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Два года назад женщину уже судили за похожее преступление — она ударила ножом парня в гостях у подруги. Тогда суд пожалел мать двух малолетних детей и отложил наказание, пока ребенок не вырастет до 14 лет. Но на этот раз женщина получила реальный срок.

— Суд назначил четыре года колонии общего режима. Потерпевший сделал женщине предложение руки и сердца сразу после приговора. Она сказала: «Да». И добавила: «Не забудь обжаловать приговор», — сообщили в прокуратуре Дзержинского района.