В Новосибирске полиция начала проверку по делу бухгалтера, подозреваемой в мошенничестве на миллион рублей

Женщина присвоила себе около миллиона рублей. Фото: соцсети

В региональном МВД прокомментировали случай с беременной бухгалтершей, обокравший отдел. Напомним, что женщина присвоила себе миллион рублей. Она выписывала «премии» сотрудникам, а в это время деньги уходили на ее счет. Сибирячка потратила часть на отдел, а часть на свои нужды.

— Сотрудниками полиции установлено, что работник отдела МВД путем предоставления ложных сведений в банк о якобы выплаченных премиях перечисляла деньги на свой счет. Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. Подозреваемая дала признательные показания, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье 159 часть 3 УК РФ — «Мошенничество».

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